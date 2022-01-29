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В Киеве устроили митинг с требованием к Зеленскому не допустить войны с Россией

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В Киеве состоялся митинг у стен Верховной рады, протестующие потребовали украинского президента Владимира Зеленского не допустить войны с Россией. Об этом сообщает издание «Вести.ua».

Участники скандировали лозунги, призывающие Зеленского разобраться в ситуации.

Как уточнили организаторы митинга, в связи с риторикой руководства страны о «вероятной агрессии со стороны России» граждане Украины стали скупать продукты в магазинах, а пожилые жаловаться на ухудшение самочувствия.

«Мы не хотим войны с российским народом! Российский народ не хочет войны с нами! Зачем все это, господин президент?» — подчеркнули собравшиеся у здания парламента.

Еще протестующие призвали президента Украины «Прекрати издеваться над народом» и «Перестать мямлить», такие надписи были на их баннерах.

Ранее на Украине оценили последствия возможного «нападения» России.

Также Соединенные Штаты передали Украине 81 тонну боеприпасов.

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