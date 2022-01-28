Российские дипломаты покидают США

Посол России в США Анатолий Антонов рассказал о сотрудниках российской дипмиссии, которые покинут страну в нынешнем году. Его комментарий опубликован на странице российского посольства в Facebook.

Антонов указал, что в сентябре 2021 года Соединенные Штаты передали РФ список из 55 сотрудников российских двусторонних дипмиссий, которым в 2022 году предписано уехать из США в два этапа.

«Двадцать семь сотрудников должны покинуть страну к 30 января, еще 28 – к 30 июня текущего года. На сегодняшний день из первой группы уехали 23 сотрудника, 29 января возвращаются на Родину еще 4 человека», — сообщил Антонов.

По его словам, после этой высылки в посольстве РФ в США остаются 184 сотрудника (дипломаты и административно-технический персонал).

Посол также подчеркнул, что Москва в данной ситуации оставляет за собой право на ответные действия и при любых обстоятельствах намерена действовать по принципу взаимности.

«Российская сторона выступает за создание нормальных условий жизнедеятельности дипломатов в США и России. Наше предложение об аннулировании всех ограничений, включая визовую сферу, остается в силе», — отметил он.

Ранее Анатолий Антонов заявил, что свыше 50 российских дипломатов вместе с семьями вынужденно покинут США. По его словам, американские власти намеренно разделяют российских дипломатов с семьями.