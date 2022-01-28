В НАТО отказались размещать военные силы на Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не будет размещать свои военные силы на Украине. Об этом он сообщил на конференции, передает ТАСС.

При этом он подчеркнул, что Россия «получит больше сил НАТО на своих границах», если применит силу против Украины.

По словам Столтенберга, НАТО готова защищать свою территорию и суверенитет стран, но по поставкам оружия в альянсе есть разногласия.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на онлайн-мероприятии, что альянс не знает о намерениях России относительно Украины и будет принимать решение, исходя из развития ситуации.

Он подчеркнул, что альянс постоянно оценивает ситуацию и продолжает считать дипломатию лучшим решением.

До этого президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили по телефону российские предложения по гарантиям безопасности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Путин лично ознакомился с письменным ответом США на предложенные российской стороной гарантии госбезопасности, и подчеркнул, что Москва не станет затягивать с реакцией на документ, переданный США.