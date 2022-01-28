Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Россия готовит ответ на меры Германии в отношении RT 18:55
Ученые выяснили, насколько чаще британцы мастурбировали на карантине 18:48
Лукашенко заявил о «сотнях тысяч» убитых в лесах беженцев 18:43
Стонтенберг рассказал, по каким предложениям безопасности НАТО может работать... 18:41
Минтруд подтвердил сообщения о реорганизации Пенсионного фонда 18:39
ГИБДД проведет массовые рейды на водителей в регионах 18:36
Гончаренко рассказал об эмоциональном отъезде из ЦСКА на неделю 18:34
Зеленский заявил о нагнетании ситуации вокруг Украины 18:27
Геймер сломал шею, играя в VR-шлеме 18:22
Появились кадры с места жесткой посадки вертолета Ми-8 в Ульяновской области 18:18

В НАТО отказались размещать военные силы на Украине

Генсек НАТО Столтенберг: альянс не будет размещать свои военные силы на Украине

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не будет размещать свои военные силы на Украине. Об этом он сообщил на конференции, передает ТАСС.

При этом он подчеркнул, что Россия «получит больше сил НАТО на своих границах», если применит силу против Украины.

По словам Столтенберга, НАТО готова защищать свою территорию и суверенитет стран, но по поставкам оружия в альянсе есть разногласия.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на онлайн-мероприятии, что альянс не знает о намерениях России относительно Украины и будет принимать решение, исходя из развития ситуации.

Он подчеркнул, что альянс постоянно оценивает ситуацию и продолжает считать дипломатию лучшим решением.

До этого президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили по телефону российские предложения по гарантиям безопасности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Путин лично ознакомился с письменным ответом США на предложенные российской стороной гарантии госбезопасности, и подчеркнул, что Москва не станет затягивать с реакцией на документ, переданный США.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть