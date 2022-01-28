Spiegel: Германия объявила «персоной нон грата» дипломата России в Мюнхене

Германия выдворила шпиона, который якобы работал под дипломатическим прикрытием в российском консульстве в Мюнхене и объявила «нежелательной персоной». Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.

По информации СМИ, аккредитованный дипломат якобы был сотрудником Службы внешней разведки России (СВР). Работник консульства якобы выполнял функции агента по работе с российским академиком.

Дипломат, чье полное имя не разглашается, находился под стражей. Подозреваемый был задержан при расследовании в отношении россиянина Ильнура Н., трудившегося на естественнонаучной кафедре одного из университетов Германии.

Федеральная прокуратура ФРГ предъявила обвинения против Ильнура Н. по делу о шпионаже в пользу РФ.

До этого датская служба безопасности и внешней разведки заявила, что в отношении королевства возрастает угроза со стороны разведки России, Китая и Ирана.