Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Стас Михайлов рассказал о перенесенной операции 15:49
В США назвали российское оружие, способное уничтожить Украину 15:46
Орнитологи придумали, как переселять сов с помощью поддельных экскрементов 15:45
Польские военные сообщили, что обнаружили на границе с Белоруссией манекен... 15:38
Организатора бойкота QR-кодов в Петербурге заподозрили во взяточничестве 15:31
Лукашенко назвал себя сторонником двух президентских сроков 15:31
Spiegel: Германия объявила «персоной нон грата» дипломата России в Мюнхене 15:27
Камельзон дал прогноз на финал Australian Open между Медведевым и Надалем 15:25
Посол США выступил с предупреждением по «Северному потоку — 2» 15:23
В Колумбии задержали груз из 20 тысяч заполненных кокаином кокосов 15:20

Лукашенко рассказал, в каком случае готов уйти с президентского поста

Лукашенко заявил, что если белорусы примут соответствующее решение, то уйдет на покой

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Vasily Fedosenko/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что предлагаемые изменения в Конституции республики не делаются под него и при необходимости готов покинуть свой пост. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Ни под кого Всебелорусское народное собрание не создается, тем более под действующего президента. Примете решение — действующий президент пойдет на покой, все, он уже сделал свое дело», — заявил глава государства.

По словам Лукашенко, желающие, чтобы он не уходил с поста президента, выскажут свое мнение.

«Я не забронзовел, вы всегда можете прямо в лоб мне сказать, что я должен делать или не делать», — обратил внимание он.

Также Лукашенко уточнил, что двоевластия в стране не предполагается.

«Но взаимный контроль должен быть, потому что мы не знаем, кто будет следующим президентом», — пояснил Лукашенко.

В пятницу, 28 января, президент Белоруссии выступил с посланием народу и парламенту в Минске.

Ранее Лукашенко назвал два условия для начала войны.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть