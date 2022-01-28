Лукашенко рассказал, в каком случае готов уйти с президентского поста

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что предлагаемые изменения в Конституции республики не делаются под него и при необходимости готов покинуть свой пост. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Ни под кого Всебелорусское народное собрание не создается, тем более под действующего президента. Примете решение — действующий президент пойдет на покой, все, он уже сделал свое дело», — заявил глава государства.

По словам Лукашенко, желающие, чтобы он не уходил с поста президента, выскажут свое мнение.

«Я не забронзовел, вы всегда можете прямо в лоб мне сказать, что я должен делать или не делать», — обратил внимание он.

Также Лукашенко уточнил, что двоевластия в стране не предполагается.

«Но взаимный контроль должен быть, потому что мы не знаем, кто будет следующим президентом», — пояснил Лукашенко.

В пятницу, 28 января, президент Белоруссии выступил с посланием народу и парламенту в Минске.

Ранее Лукашенко назвал два условия для начала войны.