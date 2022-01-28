Токаев возглавил правящую в Казахстане партию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев избран председателем правящей в стране партии «Нур Отан». Об этом сообщает ТАСС.

«Решением внеочередного XXI съезда партии президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев единогласно избран председателем партии «Нур Отан», — говорится в сообщении пресс-службы партии.

Кандидатуру президента Токаева на этот пост предложил его предшественник Нурсултан Назарбаев, ранее возглавлявший партию.

На этой неделе сообщалось, что Токаев освободил от должности председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Берика Имашева.

Имашев приходится сватом старшей дочери Нурсултана Назарбаева, депутата мажилиса (нижней палаты) парламента Дариги Назарбаевой.

Ранее депутат мажилиса парламента Казахстана Ерлан Саиров прокомментировал кадровые перестановки в республике, в частности отставки близких к бывшему президенту Нурсултану Назарбаеву.