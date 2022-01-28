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Лавров назвал условия для признания ЛНР и ДНР

Лавров: для признания ЛНР и ДНР Киев должен выполнить Минские соглашения

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал условия для признания Москвой самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, передает «Интерфакс».

«Вопрос о признании (ДНР и ЛНР) должен рассматриваться в контексте нашей твердой линии на то, чтобы заставить Запад, заставить Киев выполнять Минские договоренности. Тогда все будет в порядке», — сказал глава МИД РФ.

Он напомнил, что в Минских соглашениях закреплены «единство и территориальная целостность» Украины. Таким образом, он ответил на вопрос журналистов, почему Россия до сих пор не признает независимость республик Донбасса.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что признание Россией независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР будет означать выход Москвы из Минских соглашений.

19 января депутаты от КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму проект обращения палаты к президенту России Владимиру Путину о необходимости признать самопровозглашенные республики Донбасса — Донецкую и Луганскую народные республики.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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