Посол России оценил заявления США о «репрессиях» в Чечне

Россия рассматривает заявления Госдепартамента США о так называемых репрессиях в Чечне как попытку вмешательства во внутренние дела России и один из элементов информационной борьбы против Москвы, которую ведет Вашингтон. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, чьи слова приводятся на странице дипмиссии в Facebook.

По словам дипломата, США самим следует улучшать собственные «каноны демократии» в вопросах прав человека, прежде чем «заниматься нравоучениями».

«Рассматриваем выдержанные в прокурорской тональности претензии и обвинения, не подкрепленные к тому же достоверными данными о так называемых репрессиях в Чечне, как попытку вмешательства в российские внутренние дела и часть оголтелой информационной борьбы против нашей страны», — сказал Антонов.

Ранее Госдепартамент опубликовал заявление, в котором выразил озабоченность по поводу сообщений о похищениях и произвольных задержаниях в Чечне.