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Блинкен объяснил, когда будут сняты санкции с Белоруссии

Блинкен: санкции с Белоруссии будут сняты после освобождения «политзаключенных»

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Государственный секретарь Соединенных Штатов Этнони Блинкен заявил, что санкции с Белоруссии будут сняты после освобождения «политзаключенных», сообщает ТАСС.

«С августа 2020 года США в координации с союзниками и партнерами ввели пять блоков санкций в отношении официальных лиц и сторонников жестокого режима Лукашенко. Эти санкции сохранятся, пока власти не прекратят беспрестанные репрессии в отношении белорусского народа, в том числе освободив без всяких условий всех политических заключенных», — заявил Блинкен.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил неадекватные действия Запада успехами Белоруссии.

С точки зрения президента Белоруссии, на данный момент идет гонка в информационной и технической сферах и государству необходимо быть среди лидеров, так как другого выбора у него нет.

До этого Лукашенко заявил об усложняющейся обстановке на южной границе Белоруссии.

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