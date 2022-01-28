Блинкен объяснил, когда будут сняты санкции с Белоруссии

Государственный секретарь Соединенных Штатов Этнони Блинкен заявил, что санкции с Белоруссии будут сняты после освобождения «политзаключенных», сообщает ТАСС.

«С августа 2020 года США в координации с союзниками и партнерами ввели пять блоков санкций в отношении официальных лиц и сторонников жестокого режима Лукашенко. Эти санкции сохранятся, пока власти не прекратят беспрестанные репрессии в отношении белорусского народа, в том числе освободив без всяких условий всех политических заключенных», — заявил Блинкен.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил неадекватные действия Запада успехами Белоруссии.

С точки зрения президента Белоруссии, на данный момент идет гонка в информационной и технической сферах и государству необходимо быть среди лидеров, так как другого выбора у него нет.

До этого Лукашенко заявил об усложняющейся обстановке на южной границе Белоруссии.