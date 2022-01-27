Постпред РФ в Евросоюзе назвал «блефом» слухи о вторжении России в Украину

Опасения по поводу российского вторжения на Украину — это «блеф» и «истерия», которые распространяют западные страны, заявил постпред РФ в Евросоюзе Владимир Чижов в интервью Euronews. Дипломат также отметил, что Кремль не планирует проводить подобные акции.

«У России нет планов вторжения ни на Украину, ни в какую-либо другую страну. Это блеф, созданный не в России, а в тех странах, которые сейчас распространяют этот истерический месседж по Европе и всему миру», — заявил Чижов.

Дипломат отметил, что Россия верит в инструменты дипломатического урегулирования и выразил надежду, что его коллеги в Евросоюзе придерживаются схожего мнения.

«Европа, конечно, находится не в самом удобном положении. В этом смысле я могу согласиться с Боррелем», — сказал Чижов, когда его спросили о словах Жозепа Борреля, назвавшего текущий кризис «самым опасным со времен холодной войны».

Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес ранее заявил, что Лондон будет готов выслать больше британских военных в Североатлантический альянс в целях «сдерживания РФ».