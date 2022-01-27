В МИД обвинили Запад в попытке рассорить Украину с Россией

Без помощи Запада конфликт на Украине был бы уже давно урегулирован. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Алексей Зайцев, передает РИА «Новости».

По его словам, некоторые государства Запада стремятся рассорить народы России и Украины и создать очаг нестабильности в Европе, осложняя отношения между Европейским союзом и Москвой.

Зайцев добавил, что в России констатируют сравнительное затишье на линии соприкосновения в Донбассе, сократилось число нарушений режима прекращения огня по сравнению с первыми неделями января этого года. Это подтверждено и в докладах ОБСЕ, отметил дипломат.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нынешние отношения РФ и Запада напоминают «холодную войну».