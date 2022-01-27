Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В МИД Франции прокомментировали ответ США на предложения России 16:59
Volkswagen изменил оснащение Touareg в России 16:57
В МИД РФ оценили возможность эвакуации россиян с Украины 16:57
Алексей Воробьев рассказал о жизни после инсульта 16:56
Экранизация игры «Мортал Комбат» получит сиквел 16:54
США и Румыния предложили России проверять ракетные комплексы 16:50
Суд в Новгороде задержал мать пропавшей девочки 16:50
Хоккеист «Ак Барса» рассказал, почему считает Кросби лучше Овечкина 16:48
Зеленский рассказал о первом приоритете Киева в вопросе Донбасса 16:46
Марина Хлебникова написала заявление в полицию на журналистов «Известий» из-за... 16:46

В МИД обвинили Запад в попытке рассорить Украину с Россией

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА «Новости»

Без помощи Запада конфликт на Украине был бы уже давно урегулирован. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Алексей Зайцев, передает РИА «Новости».

По его словам, некоторые государства Запада стремятся рассорить народы России и Украины и создать очаг нестабильности в Европе, осложняя отношения между Европейским союзом и Москвой.

Зайцев добавил, что в России констатируют сравнительное затишье на линии соприкосновения в Донбассе, сократилось число нарушений режима прекращения огня по сравнению с первыми неделями января этого года. Это подтверждено и в докладах ОБСЕ, отметил дипломат.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нынешние отношения РФ и Запада напоминают «холодную войну».

Все новости на тему:
Обострение ситуации вокруг Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть