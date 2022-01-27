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В МИД РФ назвали неприемлемой мысль о войне между россиянами и украинцами

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев заверил, что Москва не собирается нападать на Украину. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы уже неоднократно заявляли о том, что наша страна ни на кого нападать не собирается. Мы считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами», — сказал он.

Ранее в США определили сценарий «вторжения» России на Украину. Американские специалисты считают, что война между двумя странами может начаться после серий стычек в Донбассе. В дальнейшем российская армия атакует Украину с нескольких сторон, применяя для этого военную технику и авиацию. Главной целью Москвы станет Киев, который будет атакован с Днепра и с воздуха, второй мишенью будет Харьков.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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