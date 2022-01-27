Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Астрономы обнаружили тысячу загадочных нитей в центре Млечного Пути 13:53
В США определили сценарий «вторжения» России на Украину 13:52
Медведев рассказал о последствиях запрета доллара для России 13:49
ГИБДД лишает водительских прав постоянных пациентов наркологов 13:47
Польша обвинила белорусские спецслужбы в помощи беженцам при пересечении границы... 13:47
Кремль: перегрева системы здравоохранения из-за госпитализаций заразившихся нет 13:45
Брэда Питта заподозрили в романе с молодой певицей 13:40
Минспорт объяснил проблемы с вылетом членов сборной по биатлону в Пекин 13:39
Путин возложил цветы на братской могиле на Пискаревском кладбище... 13:39
Фотограф Котов рассказал о причинах драки с жителем Каира 13:34

Лавров заявил, что США в ответе по гарантиям безопасности не согласовали главный вопрос

Лавров: США в ответе по гарантиям безопасности не решили вопрос о нерасширении НАТО

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США в своем ответе по гарантиям безопасности не ответили на самый главный вопрос — о нерасширении НАТО на восток. Об этом сообщает ТАСС.

«Содержание ответа США по гарантиям безопасности позволяет рассчитывать на серьезный разговор, но по второстепенным темам», — сказал дипломат.

По его словам, после межведомственного согласования по полученным ответам президент России Владимир Путин примет решение о дальнейших действиях Москвы.

Ранее американский посол Джон Салливан передал замглавы МИД РФ Александру Грушко письменный ответ Вашингтона по гарантиям безопасности.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что ответ Вашингтона не может удовлетворить запросы Москвы.

«Их ответ нас удовлетворить не может, они собрали все в кучу — свои фантазии, претензии. Мы не примем такой ответ», — подчеркнул сенатор.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть