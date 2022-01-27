Лавров заявил, что США в ответе по гарантиям безопасности не согласовали главный вопрос

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США в своем ответе по гарантиям безопасности не ответили на самый главный вопрос — о нерасширении НАТО на восток. Об этом сообщает ТАСС.

«Содержание ответа США по гарантиям безопасности позволяет рассчитывать на серьезный разговор, но по второстепенным темам», — сказал дипломат.

По его словам, после межведомственного согласования по полученным ответам президент России Владимир Путин примет решение о дальнейших действиях Москвы.

Ранее американский посол Джон Салливан передал замглавы МИД РФ Александру Грушко письменный ответ Вашингтона по гарантиям безопасности.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что ответ Вашингтона не может удовлетворить запросы Москвы.

«Их ответ нас удовлетворить не может, они собрали все в кучу — свои фантазии, претензии. Мы не примем такой ответ», — подчеркнул сенатор.