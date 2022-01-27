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Госдеп США заявил о прекращении работы СП-2 при вторжении России на Украину

Нед Прайс заявил, что угрозы по СП-2 не являются инструментом давления на Путина

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J. Scott Applewhite/AP

В случае дальнейшей эскалации кризиса вокруг Украины администрация США намерена не допустить ввод в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс в эфире радиостанции National Public Radio.

«Я хочу донести предельно четко: если Россия тем или иным путем вторгнется на Украину, реализация «Северного потока — 2» не сдвинется с места», - указал американский представитель. Он добавил: «Мы хотим, чтобы это было предельно понятно».

Пока трубопровод не запущен, это позволяет американской администрации наряду с немецкими властями оказывать давление на Россию, полагает Прайс.

При этом представитель Госдепа уточнил: «Это инструмент давления для нас, для Германии, для трансатлантического сообщества, потому что газ не идет по трубопроводу. Это не инструмент давления для Владимира Путина».

При этом США считают, что возможность «остановки» газопровода «Северный поток — 2» является действенным рычагом влияния на Россию. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

Ранее сообщалось, что представители демократической партии сената США оказались в «неудобном» положении из-за голосования о введении санкций против российского газопровода «Северный поток — 2»: либо выступить против президента США Джо Байдена, либо проголосовать против санкций.

14 января Сенат США отклонил законопроект о санкциях против «Северного потока — 2». Документ предложил сенатор Тед Круз. Однако его идея не нашла поддержки ни у его коллег, ни в администрации президента.

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