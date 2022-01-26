США не обнародуют ответ России по гарантиям безопасности

США не будут обнародовать письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. Об этом в ходе брифинга для журналистов заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы не опубликуем документ, потому что считаем, что дипломатия имеет большие шансы на успех, если мы оставим место для конфиденциальных переговоров. Мы надеемся, что Россия разделяет эту позицию и серьезно воспримет предложения», — сказал он.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по этому поводу ранее заявлял, что Россия не опубликует ответ США по гарантиям безопасности, если они об этом попросят.

22 января источники в американской администрации сообщали, что Вашингтон просил Москву не публиковать будущий ответ США на российские требования гарантий безопасности. По словам одного из чиновников Госдепартамента, власти РФ могут вопреки этому желанию раскрыть содержание послания. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщала, что в документе США изложат свои «обеспокоенности» и идеи по укреплению «чувства взаимной безопасности».

Ранее в министерстве иностранных дел РФ сообщили, что посол США Джон Салливан в среду, 26 января, передал замглавы МИД Александру Грушко письменный ответ Вашингтона по гарантиям безопасности.