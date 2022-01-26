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Чехия передаст Украине 4 тысячи артиллерийских снарядов

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Global Look Press

Власти Чехии одобрили передачу Украине 4 тыс. артиллерийских боеприпасов, передает местное агентство ЧТК.

«Правительство Чехии одобрило в среду передачу Украине 4 тыс. артиллерийских боеприпасов», — говорится в материале.

Ранее первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман заявила, что в Вашингтоне видят признаки готовности России использовать вооруженные силы в ситуации с Украиной. При этом Шерман не привела никаких доказательств своего утверждения, заявив, что Россия нарастила группировку на границе с Украиной.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что России якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

На этом фоне 24 января Госдепартамент США разрешил отъезд с Украины некоторым сотрудникам американского посольства в Киеве и членам их семей на фоне конфронтации Киева и Москвы. Ведомство рекомендовало американским гражданам, находящимся на Украине, рассмотреть возможность отъезда уже сейчас.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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