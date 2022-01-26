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В Британии Джонсона назвали «чудаковатым» из-за слов о России

Ученый Голсуорси: слова Джонсона о роли Британии в борьбе с Россией не соответствуют реальности

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Toby Melville/Reuters

Ученый и телеведущий Майк Голсуорси написал в Twitter о том, что сделанное в парламенте заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона об объединяющей роли правительства в борьбе с Россией не соответствует реальности.

«Джонсон — чудаковатый, когда заявляет о том, что правительство Великобритании объединило Запад в противостоянии с Россией. Джонсона серьезно критикуют в Европе, и ему не доверяет Байден. Великобритания, может, и внесла какую-то лепту [в противостояние с РФ], но Борис Джонсон — не командный игрок и не человек, играющий роль «международного клея», — объяснил ученый свою позицию.

Ранее Джонсон в ходе своего выступления в парламенте Великобритании рассказал о героизме советских солдат в борьбе с нацистами.

Глава кабмина Великобритании отметил, что все опасения Москвы все еще могут быть сняты. По его словам, Россия и Запад смогут найти путь к обеспечению совместной безопасности посредством терпения и дипломатии.

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