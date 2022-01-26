Бербок назвала цель Германии на Украине

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что общей целью в ситуации вокруг Украины остается защита суверенитета страны. Об этом она сообщила на пресс-конференции, передает РИА «Новости».

«Нашей общей целью остается защита суверенитета и территориальной целостности Украины и безо всяких «но и если». Любая другая агрессия России против Украины будет иметь тяжелые последствия политического, стратегического и в то же время экономического и финансового характера», — сказала она.

По ее словам, западные страны должны поддерживать с Россией диалог «на основе международных обязательств», чтобы добиться деэскалации конфликта.

Бербок подчеркнула, что Берлин поддерживает Киев экономически, в том числе с поставками вакцины и транзитом российского газа.

Ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что страна пришлет Украине 5 тыс. военных касок. Об этом она сообщила на заседании комитета Бундестага по обороне.

Ламбрехт отметила, что Берлин выделил €5,3 млн на мобильный полевой госпиталь для армии Украины. Она добавила, что ФРГ также проведет для Украины обучение по возведению и использованию госпиталя. По ее словам, нужно сделать все возможное для деэскалации, поэтому поставки оружия в данный момент бесполезны.