Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Представители крупного бизнеса в США опасаются возможных санкций против России 17:52
Арестован подозреваемый в ограблении вдовы Градского 17:52
В Госдуме объяснили смысл памятки на случай заражения COVID-19 в легкой... 17:52
Визажист Хейли Бибер и Кендалл Дженнер раскрыла секрет их сияющей кожи 17:50
Российские биатлонистки завоевали золото и бронзу в индивидуальной гонке на ЧЕ 17:47
Путин высказался о регулировании криптовалют 17:39
Видео с женщиной на лыжах, упавшей в прямом эфире, рассмешило зрителей 17:39
Российские истребители Су-35 прибыли в Белоруссию на учения 17:38
Кафельников считает, что Медведев выиграет Australian Open 17:37
Конгрессмен США предупредил Блинкена о риске повторения на Украине... 17:37

Бербок назвала цель Германии на Украине

Глава МИД ФРГ Бербок: целью Берлина остается защита суверенитета Украины

close
100%
Global Look Press

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что общей целью в ситуации вокруг Украины остается защита суверенитета страны. Об этом она сообщила на пресс-конференции, передает РИА «Новости».

«Нашей общей целью остается защита суверенитета и территориальной целостности Украины и безо всяких «но и если». Любая другая агрессия России против Украины будет иметь тяжелые последствия политического, стратегического и в то же время экономического и финансового характера», — сказала она.

По ее словам, западные страны должны поддерживать с Россией диалог «на основе международных обязательств», чтобы добиться деэскалации конфликта.

Бербок подчеркнула, что Берлин поддерживает Киев экономически, в том числе с поставками вакцины и транзитом российского газа.

Ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что страна пришлет Украине 5 тыс. военных касок. Об этом она сообщила на заседании комитета Бундестага по обороне.

Ламбрехт отметила, что Берлин выделил €5,3 млн на мобильный полевой госпиталь для армии Украины. Она добавила, что ФРГ также проведет для Украины обучение по возведению и использованию госпиталя. По ее словам, нужно сделать все возможное для деэскалации, поэтому поставки оружия в данный момент бесполезны.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть