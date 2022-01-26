Россия готова не публиковать ответ США на требования по безопасности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на правительственном часе в Госдуме, что Россия не опубликует ответ США по гарантиям безопасности, если они об этом попросят, сообщает ТАСС.

По его словам, американцы уже стали говорить о том, что «не надо никому этот ответ показывать». Россия этого, в таком случае, не будет делать, но она найдет другие способы сообщить общественности о документе, который планируется передать Москве.

«Если у них будет такое отношение ко всему происходящему, наверное, мы не можем опубликовать американский документ. Но суть их реакции, содержание их реакции на наши документы, конечно же, заслуживает того, чтобы общественность в России и в других странах об этом была проинформирована. Я уверен, что это сможем сделать», — объяснил глава министерства.

Он сказал, что США и НАТО «не подведут» и сдержат обещание об ответе на инциативу по гарантиям.

«Есть основания (так) полагать», — сказал Лавров.

Ранее Лавров заявил, что сегодня стран, жертвующих своими национальными интересами в угоду Запада, становится все меньше.