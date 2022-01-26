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Лавров заявил, что генсек НАТО потерял связь с реальностью

Лавров: я уже давно «никак не рассматриваю» заявления генсека НАТО Столтенберга

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Geert Vanden Wijngaert/AP

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг давно потерял связь с реальностью. Об этом заявил на брифинге журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров,

«Знаете, я уже давно никак не рассматриваю его заявления. По-моему, он уже потерял связь с реальностью», — сказал Лавров, комментируя слова генсека альянса о возможном наращивании военного присутствия на восточном фланге.

В понедельник, 24 января, генсек Столтенберг предупредил, что альянс может расширить свое военное присутствие на востоке Европы. По его словам, «риск конфликта [на Украине] остается реальным». При этом, военно-политический блок нацелен на продолжение диалога с Россией. В то же время Столтенберг заявил, что НАТО не будет препятствовать праву каждой страны вступить в альянс — «суверенные нации имеют право на самоопределение».

Расширение НАТО и США на восток противоречит предложениям Москвы по гарантиям безопасности. Россия обеспокоена продвижением войск к своим границам. Москва предлагает прекратить военное сотрудничество Североатлантического альянса с постсоветскими странами, отказаться от размещения баз на их территориях, а также вывезти из европейских государств ядерное оружие США и остановить продвижение блока на восток.

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