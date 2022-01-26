В Париже началась встреча с участием политсоветников «нормандской четверки»

Встреча политических советников лидеров стран нормандского формата началась в Париже в Елисейском дворце. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России во французской столице.

В «нормандскую четверку» входят Россия, Франция, Германия и Украина. Делегацию РФ возглавил замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак. Ожидается, что Москва проинформирует Париж, Берлин и Киев об озабоченности в связи со сложившейся ситуацией на линии соприкосновения в Донбассе. Киев будет представлять руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

В Париже 26 января организована встреча политсоветников лидеров стран «нормандской четверки» . В последний раз участники данного объединения встречались в августе 2021 года.

Также в Кремле рассказывали об ожиданиях от встречи советников лидеров «нормандской четверки».

Ранее на Украине назвали «мощным сигналом» встречу советников «нормандской четверки».