Россия частично получила ответы США по гарантиям безопасности

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия получила некоторые ответы Соединенных Штатов по гарантиям — в устной форме, сообщает ТАСС.

«Мы уже получили некоторые ответы на наши вопросы, пока в устной форме. Но нам хочется знать, почему наши предложения неприемлемы», — заявил Грушко.

Он отметил, что российские предложения по своей сути не могут быть не приняты Соединенными Штатами.

«Я еще раз хотел бы подчеркнуть, что если мы начнем их рассматривать, каждое положение за положением, каждый пункт за пунктом, то там невозможно возражать, потому что каждый из них реально ведет к укреплению безопасности, снятию военной напряженности и, о чем я уже говорил, к возможности все-таки перейти на более рациональные способы обеспечения безопасности, чем создание угроз и контругроз — то, что сегодня происходит на так называемом восточном фланге», — пояснил Грушко.

Ранее в России назвали предложения по безопасности призывом к НАТО «включить голову»