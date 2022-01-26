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Лавров заявил о стремлении Запада склонить Украину к провокациям

Лавров: Запад подталкивает Украину к прямым провокациям против РФ

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на парламентском часе в Госдуме, что западные страны пытаются склонить Украину к прямым провокациям в отношении России, сообщает ТАСС.

По словам главы министерства, США и их европейские союзники, «подзабыв культуру дипломатии», начали более активно работать над тем, чтобы сдержать Россию. Он назвал односторонние санкции «нелегитимными» и заявил о военно-политическом давлении на РФ.

«Достаточно посмотреть на проведение все более провокационных военных маневров вблизи наших границ, на втягивание в натовскую орбиту киевского режима, поставки ему летального оружия и его подталкивание к осуществлению прямых провокаций в отношении РФ. И на этом фоне особенно цинично звучат требования в наш адрес прекратить военные учения на нашей собственной территории, на что мы имеем полное неоспоримое право», — сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что «ведомые США западники» борются с «объективным ходом истории» и таким образом стараются обеспечить «одностороннее преимущество».

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что процесс эволюции военно-политической ситуации в Европе и мире дошел до «опасной черты».

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