Глава ДНР заявил о готовности к агрессивным действиям со стороны Киева

Донецкая народная республика готова к агрессивным действиям со стороны Украины. Об этом заявил глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин, передает РИА «Новости».

«Да, готовы к агрессивным действиям со стороны Украины. То, что у них сейчас появилось таких возможностей больше — ситуация говорит сама за себя, то есть у них слишком много данных, слишком много информации о личном составе, о тех командах, которые отдают, о запрете отпусков», — сказал политик.

По его словам, сейчас ДНР должна находиться в постоянно готовности. Пушилин рассказал, что в республике уже проведены несколько учения, элементы слаживания между профильными ведомствами, экстренные службы отрабатывают совместные действия.

Ранее в самопровозглашенных народных Луганской и Донецкой республиках заявили, что вооруженные силы Украины в зоне так называемой операции объединенных сил ведут подготовку наступления на Донбасс, усиливают штурмовые группы, приостанавливают отпуска для всего личного состава, госпитали досрочно покидают механики-водители и наводчики и тд.