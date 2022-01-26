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Глава ДНР заявил о готовности к агрессивным действиям со стороны Киева

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Донецкая народная республика готова к агрессивным действиям со стороны Украины. Об этом заявил глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин, передает РИА «Новости».

«Да, готовы к агрессивным действиям со стороны Украины. То, что у них сейчас появилось таких возможностей больше — ситуация говорит сама за себя, то есть у них слишком много данных, слишком много информации о личном составе, о тех командах, которые отдают, о запрете отпусков», — сказал политик.

По его словам, сейчас ДНР должна находиться в постоянно готовности. Пушилин рассказал, что в республике уже проведены несколько учения, элементы слаживания между профильными ведомствами, экстренные службы отрабатывают совместные действия.

Ранее в самопровозглашенных народных Луганской и Донецкой республиках заявили, что вооруженные силы Украины в зоне так называемой операции объединенных сил ведут подготовку наступления на Донбасс, усиливают штурмовые группы, приостанавливают отпуска для всего личного состава, госпитали досрочно покидают механики-водители и наводчики и тд.

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