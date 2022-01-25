Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Петербурге объявили о коронавирусных ограничениях для детей 20:18
НАТО не будет направлять на Украину свои войска 20:01
Глава НАТО заявил, что готов обсуждать с Россией контроль над вооружениями 19:57
Столтенберг рассказал, когда НАТО смогут передать РФ ответ на предложения... 19:56
Дочь султана Брунея вышла замуж за «красивого иностранца» 19:52
The Athletic: мы сильно недооценивали Овечкина, он бросает вызов старению 19:50
Опубликован состав сборной Канады на Олимпиаду-2022 19:39
США доставили на Украину 300 противотанковых ракет Javelin 19:39
«Роскосмос» показал облик новой российской орбитальной станции 19:34
Американские астрофизики выяснили, как черные дыры при слиянии меняют наклон 19:33

Постпред Китая в ООН заявил, что у России нет планов «вторжения» на Украину

Постпред Китая в ООН Цзюнь призвал к переговорам по ситуации на Украине

close
100%
Thomas Peter/Reuters

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал все стороны, имеющие отношение к ситуации на Украине, к переговорам и попросил соблюдать перемирие в связи с проведением зимней Олимпиады в Пекине, сообщает РИА «Новости».

«Мы слышали от России, что она не собирается развязывать какую-либо войну, мы слышали от Украины, что у них нет намерения вести какую-либо войну», — подчеркнул Чжан Цзюнь.

Он призвал найти решение в данной ситуации посредством диалога.

«Перемирие – это перемирие. Я сейчас не комментирую конкретные ситуации. Я очень сильно желаю, чтобы все страны и стороны нынешних конфликтов исполняли резолюцию об олимпийском перемирии», — отметил дипломат.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что китайский лидер Си Цзиньпин попросил президента России Владимира Путина «не нападать» на Украину во время Олимпиады, которая пройдет в феврале.

Между тем Москва неоднократно опровергала намерения вторгнуться на Украину. Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, таким образом американские службы через Bloomberg реализуют фейковую информационную спецоперацию, при этом сами же Олимпиаду в Пекине бойкотировали.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть