Постпред Китая в ООН заявил, что у России нет планов «вторжения» на Украину

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал все стороны, имеющие отношение к ситуации на Украине, к переговорам и попросил соблюдать перемирие в связи с проведением зимней Олимпиады в Пекине, сообщает РИА «Новости».

«Мы слышали от России, что она не собирается развязывать какую-либо войну, мы слышали от Украины, что у них нет намерения вести какую-либо войну», — подчеркнул Чжан Цзюнь.

Он призвал найти решение в данной ситуации посредством диалога.

«Перемирие – это перемирие. Я сейчас не комментирую конкретные ситуации. Я очень сильно желаю, чтобы все страны и стороны нынешних конфликтов исполняли резолюцию об олимпийском перемирии», — отметил дипломат.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что китайский лидер Си Цзиньпин попросил президента России Владимира Путина «не нападать» на Украину во время Олимпиады, которая пройдет в феврале.

Между тем Москва неоднократно опровергала намерения вторгнуться на Украину. Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, таким образом американские службы через Bloomberg реализуют фейковую информационную спецоперацию, при этом сами же Олимпиаду в Пекине бойкотировали.