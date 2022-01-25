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Порошенко обвинил Зеленского в финансировании России через «Сватов»

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Бывший президент Украины Петр Порошенко, обвинил действующего главу страны Владимира Зеленского в финансировании России через закупки угля и электроэнергии в Белоруссии и за счет показа сериалов, снятых студией Зеленского. Об этом сообщает Vesti.ua.

По его словам, Зеленский с 2019 года закупил на $3,5 млрд у Белоруссии электроэнергии, финансируя де-факто Россию, и показывает «низкопробные» сериалы уже этого, 22-го года, от «Папика» до «Сватов».

Экс-президент напомнил, что на российском телевидении долгое время показывали сериалы «Папик» и «Сваты», снятые студией Зеленского «Квартал 95».

Ранее суд в Киеве избрал в отношении Порошенко меру пресечения, определив ему личное обязательство являться в суд. Порошенко обязали сдать паспорта для выезда за границу.

Кроме того, экс-главе государства Украины надо будет посещать правоохранительные органы по первому требованию в рамках дела о государственной измене.

Следователи инкриминируют Порошенко госизмену и участие в организации схемы по вывозу угля с Донбасса на Украину на общую сумму около 1,5 млрд гривен (4 млрд руб.). Согласно версии следователей, экс-президент Украины действовал в сговоре с российским руководством и самопровозглашенными республиками Донбасса.

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