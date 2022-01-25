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Джонсон объяснил невозможность отправки войск НАТО на Украину

Премьер Британии Джонсон: НАТО не отправит войска на Украину, так как она не является членом альянса

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UK Parliament/Jessica Taylor/Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе парламентского выступления заявил, что войска НАТО не могут быть отправлены на Украину по формальным причинам.

«Я знаю, что эмоционально многие разделяют это мнение. Конечно, инстинктивно многие призвали бы к активной физической поддержке Украины в форме войск НАТО, но я должен сказать, что я не думаю, что это произойдет в ближайшем будущем. Украина не является членом НАТО», — напомнил глава британского кабмина.

Ранее Джонсон заявил, что Великобритания «без колебаний» ужесточит санкции против России в случае эскалации ситуации на Украине. По его словам, правительство вскоре представит более подробную информацию о возможных мерах, которые примет Лондон.

До этого он пригрозил России, что «вторжение» на Украину обернется для нее «новой Чечней».

В свою очередь, в Евросоюзе также сообщили, что рассматривают несколько вариантов санкций на случай агрессии России против Украины.

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