На Украине прокомментировали решение об эвакуации США и ФРГ своих дипломатов из Киева

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью медиагруппе Funke раскритиковал решение властей США и ФРГ об эвакуации персонала их дипмиссий из Киева и снова потребовал, чтобы Берлин поставил оружие Киеву.

«Украинская сторона удивлена решениями Госдепартамента и МИД ФРГ. Мы считаем, что эти шаги поспешны и могут вести к ненужной неуверенности среди украинской общественности», — сказал он, добавив, что в нынешней ситуации необходимо «сохранять спокойствие».

Украинский посол также назвал странной позицию Берлина в вопросе возможных поставок вооружений другими странами НАТО, которые правительство Германии по-прежнему блокирует в альянсе.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза при обсуждении ситуации вокруг Украины выразили готовность при необходимости принять комплекс санкций против России.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе заявил, что встреча подремонтировала «высокую степень согласия между европейцами и США».