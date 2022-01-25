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На Украине прокомментировали решение об эвакуации США и ФРГ своих дипломатов из Киева

Посол Украины Мельник: Киев удивлен решением Германии и США эвакуировать своих дипломатов

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РИА «Новости»

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью медиагруппе Funke раскритиковал решение властей США и ФРГ об эвакуации персонала их дипмиссий из Киева и снова потребовал, чтобы Берлин поставил оружие Киеву.

«Украинская сторона удивлена решениями Госдепартамента и МИД ФРГ. Мы считаем, что эти шаги поспешны и могут вести к ненужной неуверенности среди украинской общественности», — сказал он, добавив, что в нынешней ситуации необходимо «сохранять спокойствие».

Украинский посол также назвал странной позицию Берлина в вопросе возможных поставок вооружений другими странами НАТО, которые правительство Германии по-прежнему блокирует в альянсе.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза при обсуждении ситуации вокруг Украины выразили готовность при необходимости принять комплекс санкций против России.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе заявил, что встреча подремонтировала «высокую степень согласия между европейцами и США».

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