В МИД Украины оценили инициативу КПРФ по признанию ДНР и ЛНР

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире телеканала ICTV, что предложение КПРФ о признании независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР является частью «стратегии России по эскалации напряженности».

Он отметил, что согласно проанализированной информации, инициатива была внесена на рассмотрение, но серьезно пойти на такой шаг в Москве не хотят.

«Что касается этого проекта по инициативе коммунистов, это шпилька в минские договоренности. <...> Пока намерения принимать это решение — признавать ДНР и ЛНР в России – мы не видим. Это часть «большой игры» по расшатыванию ситуации», — объяснил глава министерства.

19 января депутаты от КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму проект обращения палаты к президенту России Владимиру Путину о необходимости признать самопровозглашенные республики Донбасса — Донецкую и Луганскую народные республики.

Во фракции сочли необходимым предложить главе государства рассмотреть вопрос о скорейшем проведении переговоров с руководством ДНР и ЛНР для того, чтобы создать правовые основы межгосударственных отношений, которые бы обеспечили регулирование всех аспектов сотрудничества, в том числе в вопросах безопасности.