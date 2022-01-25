Украина решила не устанавливать переходный период в Донбассе

Кабинет министров Украины решил отозвать законопроект «Об основах государственной политики переходного периода», который устанавливает правила переходного периода в Донбассе. Об этом сообщает украинское издание «Европейская правда» со ссылкой на источники и документы.

По данным источника издания, в понедельник кабинет министров страны провел внеочередное заседание, а до этого министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что документ необходимо изменить в нескольких пунктах. По ее словам, необходимые поправки нельзя будет внести между чтениями Верховной рады, и поэтому правительство должно отозвать проект.

Формальным поводом для такого шага Верещук назвала выполнение рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы. Однако, как уточняет издание, реальной причиной отзыва стала необходимость выполнить требование, выдвинутое российской стороной для проведения новой встречи так называемой «Нормандской четверки» (представителей Германии, России, Украины и Франции) на уровне советников лидеров. Источник «Европейской правды» уточнил, что Киев хочет провести эти переговоры до конца января.

Ранее секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что ряд факторов не позволяет Киеву вернуть Донбасс военным путем, потому что погибнет гражданское население.

При этом в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) убеждены в наличии всех факторов подготовки Киева к наступлению — украинские войска стягивают военную технику к линии соприкосновения, реактивные системы залпового огня и артиллерию.