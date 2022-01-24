«Не хватает только пинка под зад»: в ЛНР оценили «подготовку» Киева к наступлению

В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) убеждены в наличии всех факторов подготовки Киева к наступлению — украинские войска стягивают военную технику к линии соприкосновения, реактивные системы залпового огня и артиллерию. Об этом на телеканале «Россия 24» заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Не хватает только пинка под зад Зеленскому или кому, для того чтобы началась полномасштабная операция», — сказал он.

Ранее в пресс-службе Народной милиции ЛНР заявили, что украинские силовики разместили зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Оса» вблизи подконтрольного Киеву села Дмитровка в Донбассе.

В свою очередь замначальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что на позиции украинских силовиков в Донбассе прибыли представители радикальной организации «Правый сектор» (организация запрещена в России). Он также допустил, что в связи с этим могут быть провокации в направлении города Горловка.