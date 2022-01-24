Антонов прокомментировал информацию о начале эвакуации дипломатов РФ из США

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что посольство России в США не приступало к эвакуации дипломатов в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом сообщается на официальной странице дипмиссии в Facebook.

«Это несусветная ложь. Все мы в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне работаем в штатном режиме. Никаких указаний из Москвы, а также предписаний Госдепартамента посольство не получало. Мы продолжаем выполнять наши дипломатические функции», — заявил Антонов.

Ранее в Госдепе заявили, что Россия может напасть на Украину в любой момент. В связи с этим представитель ведомства рекомендовала американским гражданам самостоятельно покинуть Украину. До этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что у США были данные о подготовке Россией эвакуации семей своих дипломатов с Украины. По ее словам, Россия планировала эвакуировать семьи своих дипломатов из российского посольства на Украине в конце декабря и начале января. Однако позднее Мария Захарова назвала эти сообщения провокацией. Она указала, что посольство России в Киеве работает в штатном режиме.