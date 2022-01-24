«Думаю, что больше 300 млрд»: депутат Госдумы оценил слова Кадырова о тратах России на Чечню

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал высказывание главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что ежегодно Россия тратит 300 млрд рублей на содержание республики. Депутат считает, что на помощь региону уходит больше денежных средств.

«Бюджет Российской федерации — 26 трлн рублей. 300 млрд — где-то 1%, меньше одного процента бюджета РФ. С точки зрения системы, треть бюджета идет на разные трансферты и другие региональные программы, то есть помощь регионам. Соответственно, в этом ключе у нас получает 85 регионов условно. Главе республики виднее, сколько они получают, но это приблизительно такая цифра. Я, на самом деле, думаю, что больше, потому что в среднем регионы получают больше по межбюджетным отношениям. Понятно, что есть дотационные регионы, и есть спонсоры бюджета, но в среднем регионы получают больше, чем 300 миллиардов. Это не такая большая цифра», — сказал депутат.

Федоров добавил, что данная сумма складывается из различных программ в федеральном бюджете.

Ранее Глава Чечни Рамзан Кадыров во время прямого эфира в Instagram заявил, что правительство РФ выделяет Чечне 300 млрд рублей в год.

«Я как никто подчиняюсь президенту, я пехотинец его... Представьте, Россия за год на республику, на содержание народа Чеченской Республики, 300 миллиардов тратит», — заявил Кадыров.

По его словам, на территории Чечни нет «ни газа, ни нефти, ни света».