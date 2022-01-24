НАТО планирует направить дополнительные боевые группы к восточным границам альянса

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс рассматривает возможность увеличения своего присутствия на востоке. Об этом он сообщил после переговоров с главами МИД Швеции и Финляндии, передает РИА «Новости».

«Это может включать дополнительное размещение боевых групп НАТО, это будет осуществляться пропорционально в соответствии с нашими международными обязательствами, чтобы повысить уровень безопасности в Европе для всех нас», — сказал он.

Ранее сообщалось, что США рассматривают возможность переброски в Восточную Европу части своих войск, базирующихся в Западной Европе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатический источник в НАТО.

Газета The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме сообщала, что президент США Джо Байден планирует размещение американских войск, авиации и флота в странах Прибалтики и Восточной Европы на фоне ситуации с Украиной.

Собеседник издания уточнил, что высокопоставленные представители Пентагона представили Байдену несколько вариантов действий для противодействия России. Один из вариантов предполагает отправку от тысячи до пяти тысяч военнослужащих в страны Восточной Европы с возможностью «десятикратного увеличения» их численности в случае ухудшения ситуации.