В США заявили, что стремятся не к конфронтации, а к дипломатии в отношениях с Россией

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты заинтересованы в решении вопросов с Россией дипломатическим путем, а не через конфронтацию. Об этом она сообщила на брифинге, передает РИА «Новости».

«Мы хотим найти решение за столом переговоров, а не в ходе полномасштабной конфронтации», — сказала она.

По ее словам, США нацелены на поиск дипломатического решения и надеются на достижение деэскалации. Но если Россия пойдет на конфронтацию, Соединенные Штаты «ответят агрессивно».

Томас-Гринфилд подчеркнула, то возможные санкции повлияют на экономику России и коснутся официальных лиц страны. По ее мнению, это «вынудит их вернуться назад к дипломатическим переговорам».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что, по мнению Вашингтона, немедленное введение санкций против России приведет к утрате необходимого эффекта.

По словам главы Госдепа, основная цель санкций — «сдерживание российской агрессии» и если их использовать сейчас, то «мы потеряем сдерживающий эффект».

До этого Блинкен заявил, что США «предупреждали» о планах России относительно Украины.