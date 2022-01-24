Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Литовские фигуристы не смогут выступить на ОИ из-за решения президента страны 19:43
В ФНС рассказали, в каких случаях нужно будет платить налог на вклады 19:43
Подмосковная тиктокерша привела домой живого медведя и попала под внимание... 19:41
Врач предупредила о риске потери зрения из-за коронавируса 19:38
Два шоу, которые уже можно посмотреть целиком: сериалы недели 18.01—24.01 19:36
В Москве усилили проверки санитарных мер в кафе, ТЦ и ночных клубах 19:26
На Украине считают, что Запад подготовил «катастрофу» для страны 19:18
Тарасова заявила, что министру спорта Украины нужно провериться у психиатра 19:18
В Минобороны Украины заявили о развертывании территориальной обороны 19:17
Путин созвонился с президентом Кубы Диас-Канелем 19:11

На Украине узнали, сколько граждан верят в реальность нападения России

КМИС: около 40% опрошенных украинцев убеждены, что вторжения России не будет

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Emilio Morenatti/AP

По данным Киевского международного института социологии, каждый второй украинец считает реальной угрозу вторжения России на территорию Украины. Об этом сообщается на сайте КМИС.

В публикации утверждается, что 48,1% респондентов считают, что вторжение вполне возможно. При этом 39,1% опрошенных считают, что вторжения не будет. Еще 12,8% затруднились ответить на вопрос.

По утверждениям социологов, по сравнению с серединой декабря 2021 года ситуация практически не изменилась.

Большинство респондентов — 56,5% — считают недостаточными дипломатические и оборонительные усилия властей по предотвращению вторжения России. Считают усилия достаточными 29,2%. Еще 14,3% — не определились по этому поводу, утверждается в публикации.

В ходе исследования опрошено 1205 респондентов, проживающих во всех регионах Украины.

Ранее стало известно, что украинские депутаты обратятся к международным организациям и парламентам других стран с требованием признать действия России по отношению к Украине военным шантажом.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть