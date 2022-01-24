На Украине узнали, сколько граждан верят в реальность нападения России

По данным Киевского международного института социологии, каждый второй украинец считает реальной угрозу вторжения России на территорию Украины. Об этом сообщается на сайте КМИС.

В публикации утверждается, что 48,1% респондентов считают, что вторжение вполне возможно. При этом 39,1% опрошенных считают, что вторжения не будет. Еще 12,8% затруднились ответить на вопрос.

По утверждениям социологов, по сравнению с серединой декабря 2021 года ситуация практически не изменилась.

Большинство респондентов — 56,5% — считают недостаточными дипломатические и оборонительные усилия властей по предотвращению вторжения России. Считают усилия достаточными 29,2%. Еще 14,3% — не определились по этому поводу, утверждается в публикации.

В ходе исследования опрошено 1205 респондентов, проживающих во всех регионах Украины.

Ранее стало известно, что украинские депутаты обратятся к международным организациям и парламентам других стран с требованием признать действия России по отношению к Украине военным шантажом.