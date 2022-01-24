Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Госдуме назвали условие введения локдауна при штамме «омикрон» 18:15
Кличко оценил заявление Зеленского о возможной «оккупации» Харькова 18:13
ГИБДД призналась в трудностях с автоматической фиксацией вождения... 18:13
Стало известно, как организм может блокировать все штаммы COVID-19 18:09
Новый «Человек-паук» стал шестым самым кассовым фильмом в истории кино 18:06
СМИ: принц Чарльз боится, что будущая книга Гарри повредит репутации его жены 18:05
Сотникова ответила, готова ли она бороться с нынешними фигуристками 18:00
Адвокат Порошенко прокомментировал ситуацию с загранпаспортами политика 18:00
Арестована девушка, «заказавшую» свою семью в Омской области 17:56
«Новая газета» обратится в СК после высказываний Кадырова... 17:56

Порошенко не сдал загранпаспорта вопреки решению суда

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Бывший президент Украины Петр Порошенко не сдал свои загранпаспорта, как его обязал ранее суд в Киеве. Об этом сообщает Государственное бюро расследований страны.

«Подозреваемый Порошенко Петр Алексеевич обязан сдать свои загранпаспорта в соответствующие органы государственной власти, что исключает возможность выезда за пределы Украины, однако до настоящего времени данное обязательство подозреваемый не выполнил», — говорится в сообщении.

Ранее суд в Киеве избрал в отношении бывшего украинского президента Петра Порошенко меру пресечения, определив ему личное обязательство являться в суд. Порошенко обязали сдать паспорта для выезда за границу.

Кроме того, экс-главе государства Украины надо будет посещать правоохранительные органы по первому требованию в рамках дела о государственной измене.

Следователи инкриминируют Порошенко госизмену и участие в организации схемы по вывозу угля с Донбасса на Украину на общую сумму около 1,5 млрд гривен (4 млрд руб.). Согласно версии следователей, экс-президент Украины действовал в сговоре с российским руководством и самопровозглашенными республиками Донбасса.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть