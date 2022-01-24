Спикер Рады Стефанчук усомнился в возможности контактов с депутатами Госдумы

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук в ходе заседания руководителей фракций и групп Рады усомнился в возможности контактов с депутатами Госдумы, сообщает ТАСС.

«Я тоже под санкциями России, поэтому какие-то такие встречи вряд ли допустимы, возможны и логичны», — сказал он.

21 января стало известно, что в Госдуме воссоздали группы по связям с США, Великобританией, странами Прибалтики и Украиной. Координировать восстановление отношений между российским парламентом и Верховной радой будет ведущий программы «60 секунд», член фракции «Единая Россия» Евгений Попов.

Попов подчеркнул, что отношения, которые могут установиться между депутатами парламентов России и Украины, будут чуть более неформальными, чем те, что складываются между российскими и украинскими дипломатами.

Подробнее о том, чем займутся воссозданные в Госдуме группы по взаимодействию с парламентами Украины, Великобритании, США и странами Прибалтики — в материале «Газеты.Ru».