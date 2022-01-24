В МИД Германии предложили членам семей дипломатов при желании покинуть Украину

Представитель внешнеполитического ведомства Германии Кристофер Бургер заявил, что МИД ФРГ предлагает членам семей дипломатов и сотрудников немецких организаций при желании покинуть Украину. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Могу сообщить, что принято решение о том, что членам семей сотрудников наших представительств на Украине, а также членам сотрудников немецких организаций на Украине, например, Института Гете, Службы академических обменов, представляется возможность добровольного выезда с Украины», — заявил Бургер.

Он отметил, что если член семьи хочет покинуть Украину, то МИД или работодатель оплатит затраты на дорогу. По словам представителя внешнеполитического ведомства Германии, эта мера была принята, чтобы обеспечить безопасность людей, за которых несут ответственность в МИД.

По словам Бургера, Германия сохраняет дипломатическое присутствие в стране.

Ранее Госдепартамент США разрешил отъезд с Украины некоторым сотрудникам американского посольства в Киеве и членам их семей. Об этом говорится в заявлении Госдепа.