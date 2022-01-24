Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Индекс РТС упал ниже 1300 пунктов впервые с 2020 года 15:12
Внук Довлатова получил сертификат о вакцинации от COVID-19 после жалоб матери 15:10
Ученые заявили, что носители «омикрона» быстро выздоравливают в больницах 15:08
В Кремле ответили на вопрос о новой встрече Путина и Байдена 15:06
Почти половина украинцев захотела досрочных выборов президента 15:06
Спор о картошке фри в McDonald's закончился стрельбой 15:05
Звезда «Универа» рассказала о конфликте с актрисой... 15:05
В Минздраве назвали процент россиян, вакцинированных от COVID-19 14:59
Зеленский призвал внешнюю разведку Украины перейти к наступательным действиям 14:58
Президент «Урала» выступил против закона о Fan ID 14:56

В Кремле прокомментировали эвакуацию семей дипмиссии США с Украины

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что Соединенные Штаты эвакуируют семьи сотрудников посольств с территории Украины.

«Мы в целом констатируем и хотим обратить ваше внимание на то, что эскалация напряженности осуществляется за счет информационных и конкретных действий США и НАТО. Я имею в виду ту информационную истерику, свидетелями которой мы являемся. Она обрамлена ложью, которая публикуется… Несколько дней назад была информация, что Россия эвакуирует своих дипломатов, но все это свелось к рекомендациям Госдепа», — рассказал Песков.

Он подчеркнул, что заявления, которые публикует Североатлантический альянс приводит к тому, что напряженность растет. По словам Пескова, это происходит не из-за того, что делает Россия, а из-за действий США и НАТО, и из-за информации, которую они распространяют.

«К сожалению, мы живем в агрессивном окружении, читаем сообщения, что НАТО принимает такое решение. К сожалению, мы видим перепечатки и ссылки на англосаксонские источники информации… абсолютно недружелюбные в наш адрес. Глава нашего государства, как главнокомандующий, принимает необходимые меры, чтобы наша безопасность была обеспечена на должном уровне», — отметил Песков.

По его словам, Россия стала инициатором консультаций и переговоров, а также рассчитывает, что на этой неделе будут получены ответы на предложения, чтобы избежать негативных ситуаций в дальнейшем.

Ранее в Госдепе заявили, что Россия может напасть на Украину в любой момент. В связи с этим представитель ведомства рекомендовала американским гражданам самостоятельно покинуть Украину.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть