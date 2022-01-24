В Кремле прокомментировали эвакуацию семей дипмиссии США с Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что Соединенные Штаты эвакуируют семьи сотрудников посольств с территории Украины.

«Мы в целом констатируем и хотим обратить ваше внимание на то, что эскалация напряженности осуществляется за счет информационных и конкретных действий США и НАТО. Я имею в виду ту информационную истерику, свидетелями которой мы являемся. Она обрамлена ложью, которая публикуется… Несколько дней назад была информация, что Россия эвакуирует своих дипломатов, но все это свелось к рекомендациям Госдепа», — рассказал Песков.

Он подчеркнул, что заявления, которые публикует Североатлантический альянс приводит к тому, что напряженность растет. По словам Пескова, это происходит не из-за того, что делает Россия, а из-за действий США и НАТО, и из-за информации, которую они распространяют.

«К сожалению, мы живем в агрессивном окружении, читаем сообщения, что НАТО принимает такое решение. К сожалению, мы видим перепечатки и ссылки на англосаксонские источники информации… абсолютно недружелюбные в наш адрес. Глава нашего государства, как главнокомандующий, принимает необходимые меры, чтобы наша безопасность была обеспечена на должном уровне», — отметил Песков.

По его словам, Россия стала инициатором консультаций и переговоров, а также рассчитывает, что на этой неделе будут получены ответы на предложения, чтобы избежать негативных ситуаций в дальнейшем.

Ранее в Госдепе заявили, что Россия может напасть на Украину в любой момент. В связи с этим представитель ведомства рекомендовала американским гражданам самостоятельно покинуть Украину.