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МИД Дании призвал Россию отозвать предложения по безопасности

Глава МИД Дании: РФ нужно отозвать инициативы по безопасности, напоминающие о холодной войне

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Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод призвал Россию отозвать свои инициативы по гарантиям безопасности. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его мнению, эти рекомендации относительно того, как следует защищать Европу, являются неприемлемыми.

«Эти предложения напоминают нам о самых мрачных днях «холодной войны», — заявил Кофод.

При этом он добавил, что Европейский союз готов обсуждать с Москвой тему обеспечения безопасности Европы «в соответствии с принципами и договорами, которым сама Россия привержена в рамках работы ОБСЕ».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью газете «Известия» заявила, что Москва ждет от Вашингтона письменный ответ на каждый из пунктов предложений по безопасности.

До этого газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленный источник в Госдепартаменте сообщила, что Вашингтон просит Москву не публиковать будущий ответ США на российские требования гарантий безопасности.

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