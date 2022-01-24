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В МИД КНР заявили, что отношения с Россией будут развиваться, несмотря на клевету Запада

МИД КНР: Запад сообщением о просьбе Си Цзиньпиня к Путину по Украине намерен очернить Олимпиаду

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Dmitri Lovetsky/AP

Отношения между Китаем и Россией будут стабильно развиваться, несмотря на клевету и усилившуюся дезинформацию Запада. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, передает ТАСС.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что председатель Китая Си Цзиньпин на Олимпиаде якобы попросил президента России Владимира Путина не нападать на Украину. В Москве и Пекине эту информацию назвали ложной.

«Это не только клевета на отношения, поддерживаемые между нашими странами, вызов в наш адрес, но и попытки очернить зимнюю Олимпиаду в Пекине», — сказал китайский дипломат в ходе брифинга.

Лицзянь подчеркнул, что китайско-российские отношения являются зрелыми и стабильными, а любые попытки бросить им вызов будут безуспешными.

Представитель китайского МИД подчеркнул, что клевета Запада не сможет обмануть все мировое сообщество, а Олимпийские игры в Пекине в присутствии российского президента Владимира Путина пройдут успешно.

На минувшей неделе официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что подобные утверждения распространяют американские спецслужбы, чтобы оправдать несбывшиеся прогнозы о зимнем «российском вторжении» на Украину.

В посольстве Китая в Москве заявили, что сообщение Bloomberg является фейком и провокацией.

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