Киев отреагировал на решение США об эвакуации дипломатов

МИД Украины назвал преждевременным предписание Госдепартамента США покинуть страну некоторым сотрудникам американского посольства в Киеве и семьям дипломатов.

«Уважая право иностранных государств на обеспечение безопасности своих дипломатических миссий, считаем такой шаг американской стороны преждевременным и проявлением чрезмерного предостережения. Фактически кардинальных изменений в ситуации безопасности в последнее время не произошло», — говорится на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

Также в заявлении говорится, что решение Госдепа не означает моментальный отъезд всех сотрудников диппредставительства из страны, американское посольство продолжит работу.

Ранее Госдепартамент США разрешил отъезд с Украины некоторым сотрудникам американского посольства в Киеве и членам их семей. Ведомство рекомендовало американским гражданам, находящимся на Украине, рассмотреть возможность отъезда уже сейчас.