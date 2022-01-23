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В Великобритании назвали Россию «крепким орешком» для Запада

The Daily Telegraph: инструменты контрсанкций России делают ее «крепким орешком» для Запада

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Обозреватель британской газеты The Daily Telegraph Джереми Уорнер заявил, что новые американские санкции могут осложнить жизнь России, но не станут для нее смертельными.

По его мнению, Западу следует поступить с Россией по «иракскому сценарию», запретив экспорт нефти и газа и исключив ее из международной платежной системы SWIFT. Однако, считает Уорнер, ни одна из этих мер «не выглядит реалистично».

Как отметил главный экономист лондонского фонда Renaissance Capital Чарли Робертсон, у России «довольно высокий болевой порог». Он подчеркнул, что устойчивая внешняя и фискальная позиция, богатые резервы, дедолларизация (замещение доллара в международных расчетах. — прим. ред.) и «хорошо укомплектованный набор инструментов» для борьбы с санкциями делают Россию «крепким орешком».

Ранее стало известно, что Великобритания разрабатывает новые санкции на случай «вторжения» РФ на Украину. Таким образом, считают в Соединенном Королевстве, санкции могут поразить Россию «в самое сердце», если не сработает дипломатия.

До этого группа сенаторов-демократов США во главе с Робертом Менендесом подготовила проект, предусматривающий новые санкции против России в случае обострения ситуации вокруг Украины. Они предлагают, в частности, ввести ограничения против «Северного потока — 2», госдолга, президента РФ Владимира Путина и ряда представителей руководства страны.

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