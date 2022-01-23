В Великобритании назвали Россию «крепким орешком» для Запада

Обозреватель британской газеты The Daily Telegraph Джереми Уорнер заявил, что новые американские санкции могут осложнить жизнь России, но не станут для нее смертельными.

По его мнению, Западу следует поступить с Россией по «иракскому сценарию», запретив экспорт нефти и газа и исключив ее из международной платежной системы SWIFT. Однако, считает Уорнер, ни одна из этих мер «не выглядит реалистично».

Как отметил главный экономист лондонского фонда Renaissance Capital Чарли Робертсон, у России «довольно высокий болевой порог». Он подчеркнул, что устойчивая внешняя и фискальная позиция, богатые резервы, дедолларизация (замещение доллара в международных расчетах. — прим. ред.) и «хорошо укомплектованный набор инструментов» для борьбы с санкциями делают Россию «крепким орешком».

Ранее стало известно, что Великобритания разрабатывает новые санкции на случай «вторжения» РФ на Украину. Таким образом, считают в Соединенном Королевстве, санкции могут поразить Россию «в самое сердце», если не сработает дипломатия.

До этого группа сенаторов-демократов США во главе с Робертом Менендесом подготовила проект, предусматривающий новые санкции против России в случае обострения ситуации вокруг Украины. Они предлагают, в частности, ввести ограничения против «Северного потока — 2», госдолга, президента РФ Владимира Путина и ряда представителей руководства страны.