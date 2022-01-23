Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Москве продлили желтый уровень погодной опасности 05:43
Овечкин забил свой 759-й гол в НХЛ 05:36
Россиянам объяснили, как часто нужно менять SIM-карту 05:25
Экс-тренер сборной России призвал не обольщаться серебру женщин в эстафете 05:23
Игрок «Динамо» рассказал, как ради москвичей отказал испанскому клубу 05:06
Аналитики спрогнозировали последствия роста нефти до $150 за баррель 04:46
ЕС «призвал освободить супругу экс-судьи Верховного суда Чечни Мусаеву 04:36
Овечкин объяснил свою высокую результативность в этом сезоне НХЛ 04:31
Sky News: Джонсон поручит главе британского МО отправиться в Москву... 04:25
Лайшев: даже Тутберидзе была удивлена, что Загитова выиграла на Олимпиаде 04:18

Байден провел совещание с командой по нацбезопасности из-за Украины

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Kevin Lamarque/Reuters

В пресс-службе Белого дома рассказали, что президент США Джо Байден провел в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) совещание с представителями администрации, отвечающими за вопросы национальной безопасности, и обсудил с ними ситуацию вокруг Украины и дипломатическое взаимодействие с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

«Байден поучаствовал во встрече, которая состоялась в Кэмп-Дэвиде лично и в виртуальном формате со своей командой, занимающейся вопросами национальной безопасности. Они обсудили продолжающиеся агрессивные действия российской стороны в отношении Украины», — утверждается в заявлении Белого дома.

Там отметили, что президенту США доложили о «текущем состоянии российских военных операций», якобы проводимых «на границе с Украиной». Байден также обговорил с сотрудниками администрации «прилагаемые в настоящее время усилия по деэскалации ситуации за счет дипломатический действий, а также целый ряд мер сдерживания, которые тесно координируются союзниками и партнерами Соединенных Штатов, в том числе осуществляемую сейчас поставку Украине помощи в сфере безопасности».

Ранее постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон рассматривает военные меры против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть