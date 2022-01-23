Байден провел совещание с командой по нацбезопасности из-за Украины

В пресс-службе Белого дома рассказали, что президент США Джо Байден провел в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) совещание с представителями администрации, отвечающими за вопросы национальной безопасности, и обсудил с ними ситуацию вокруг Украины и дипломатическое взаимодействие с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

«Байден поучаствовал во встрече, которая состоялась в Кэмп-Дэвиде лично и в виртуальном формате со своей командой, занимающейся вопросами национальной безопасности. Они обсудили продолжающиеся агрессивные действия российской стороны в отношении Украины», — утверждается в заявлении Белого дома.

Там отметили, что президенту США доложили о «текущем состоянии российских военных операций», якобы проводимых «на границе с Украиной». Байден также обговорил с сотрудниками администрации «прилагаемые в настоящее время усилия по деэскалации ситуации за счет дипломатический действий, а также целый ряд мер сдерживания, которые тесно координируются союзниками и партнерами Соединенных Штатов, в том числе осуществляемую сейчас поставку Украине помощи в сфере безопасности».

Ранее постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон рассматривает военные меры против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины.