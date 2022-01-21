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МИД Швеции заявил о риске нападения России на Украину

Глава МИД Швеции Линде: ситуация настолько серьезная, что мы видим реальный риск нападения РФ на Украину

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Burhan Ozbilici/AP

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде в интервью газете Dagens Nyheter заявила о существующем риске нападения России на Украину.

«Ситуация настолько серьезная, что мы видим реальный риск <...>. Это сказывается на напряженности во всем нашем регионе. И что еще более серьезно для нашей безопасности, так это требования, которые выдвинула Россия», — сказала Линде.

Она подчеркнула, что в разговоре не идет конкретно о «захвате Украины», а о «военном нападении» в районах Донбасса, которые неподконтрольны администрации президента Украины Владимира Зеленского.

Глава внешнеполитического ведомства отметила, что требования России по гарантиям безопасности могут отразиться на обороноспособности Швеции. По ее мнению, НАТО не несет экзистенциальной угрозы для России, никто «не войдет и не захватит» ее.

«Чрезвычайно важным моментом для нас являются учения, ведь у нас около 20 соглашений с разными странами, в том числе с [членами] НАТО. Ограничение на то, с кем можно тренироваться, насколько сложными могут быть учения, насколько близко к российской границе они могут проводиться, негативно сказалось бы на нас», — подытожила глава МИД Швеции.

Ранее шведский парламентарий Ханс Валльмарк в обращении к премьер-министру страны Магдалене Андерссон задался вопросом о дальнейшем углублении сотрудничества Стокгольма с НАТО.

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