В МИД заявили о предварительной реакции на предложения Москвы по гарантиям безопасности

Российская сторона на переговорах в Женеве с государственным секретарем США Энтони Блинкеном получила предварительную устную реакцию на выдвинутые ранее предложения по гарантиям безопасности, заявил глава МИД Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам российского министра, Москва уже направила ряд ответов, способных помочь Вашингтону подготовить письменные ответы.

«Мы уже слышали первую реакцию Соединенных Штатов, пока устную, на то, что обсуждалось в тех форматах на уровне наших заместителей. Реакция, как американская сторона и просила нас, когда предложила провести эту встречу, — реакция была предварительной», — уточнил Лавров.

Как отметил глава Министерства иностранных дел, данная встреча с американской стороной шла 1,5 часа.

«Мы планировали эту встречу на полтора часа, потому что нам было примерно понятно, что мы будем обсуждать», — обратил внимание он.

Ранее Блинкен заявил о желании США урегулировать разногласия с Россией через диалог.

Также в Кремле уточняли, что по итогам встречи в Женеве Лавров и Блинкен получат возможность обменяться мнениями.