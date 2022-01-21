В Кремле рассказали об ожиданиях от встречи Лаврова и Блинкена по вопросам безопасности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поделился ожиданиями от предстоящей встречи российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном по вопросам обеспечения безопасности.

«Мы знали заранее, что он не собирается передавать (письменный ответ по гарантиям — прим.). И, собственно, эта встреча для другого предназначена. Мы рассчитываем, что Лавров и Блинкен получат возможность обменяться мнениями и сопоставить понимание результатов трех раунд переговоров. И также мы будем ориентироваться на то, что на днях мы все-таки письменные тексты получим», — сказал представитель Кремля.

20 января российская делегация, которую возглавляет Лавров, прибыла в Женеву, где на 21 января запланирована его встреча с Блинкеном. Ожидается, что основным вопросом в ходе встречи станет обсуждение проекта договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности.

Ранее Блинкен в интервью немецкому телеканалу ZDF заявил о том, что не ожидает прорывов от переговоров с Лавровым в Женеве.

Российский министр в свою очередь заявил, станут Москва и Вашингтон надежными друзьями или партнерами, полностью зависит от американской стороны. Лавров напомнил, что Россия уже предпринимала соответствующие усилия, но в ответ она получила «лишь надменное пренебрежение российскими приоритетами».