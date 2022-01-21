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Лавров отреагировал на сообщения о «планах» Москвы восстановить СССР

Лавров: вряд ли можно говорить о восстановлении СССР, ход истории не повернешь вспять

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Министр иностранных дел Сергей Лавров отреагировал на сообщения о предполагаемых «планах» Москвы восстановить СССР. Об этом говорится в ответах Лаврова на вопросы СМИ, заданных в преддверии пресс-конференции с ним по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

«Вряд ли можно серьезно говорить о возрождении или восстановлении СССР. Ход истории нельзя повернуть вспять. Об этом неоднократно заявлял президент Российской Федерации Владимир Путин. В своей практической политике исходим из существующих реалий», — приводит пресс-служба слова главы МИД РФ.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что отправка российских войск на помощь правительству Казахстана в рамках ОДКБ стала четким сигналом Западу. По мнению обозревателей издания, это решение показало, что Москва не потерпит угроз своей «незыблемой сфере влияния» на постсоветском пространстве.

В статье говорится, что последние 15 лет Россия якобы всячески пытается заново утвердить свою гегемонию в регионе, и решимость российского лидера Владимира Путина сделать это в данном случае основана на его уверенности в том, что распад Советского Союза стал «крупной геополитической катастрофой».

При этом в Кремле уже не раз опровергали какие-либо планы по восстановлению СССР, на которые намекают авторы WSJ. Более того, введение российских миротворцев в Казахстан в Москве объясняли официальным обращением Казахстана в ОДКБ в связи с массовыми беспорядками в республике.

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