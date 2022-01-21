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В США возникли трудности с принятием санкций против РФ

Roll Call: график сената США не позволяет быстро принять новые санкции против России

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J. Scott Applewhite/AP

Американские сенаторы испытывают проблемы со скорейшим принятием санкций против России, сообщает издание Roll Call.

По данным издания, график сената не позволяет в настоящее время быстро принять санкции. В частности, на этой неделе сенатор от Демократической партии Роберт Менендес планировал получить поддержку своего санкционного законопроекта — «матери всех санкций», однако, как пишет Roll Call, «зима и «омикрон»-штамм коронавируса нарушили эти планы».

«Сейчас расписание Сената на 100% не на нашей стороне», — заявил изданию один из сотрудников Демократической партии. При этом он подчеркнул, что время для принятия решения уже истекает.

Республиканцы также выступили за введение санкций, предложив свои проекты. Некоторые сенаторы выступают за двухпартийный законопроект, который выразил бы «сильную и единую» позицию Конгресса США по введению «разрушительных» санкций в случае «нападения» России на Украине. Менендес выразил готовность отредактировать предложенный им закон, включив туда предложения от коллег из Республиканской партии.

Ранее стало известно, что сенаторы от Демократической партии США внесли в сенат законопроект, предусматривающий санкции против одиннадцати российских банков, в том числе самых крупных, в случае вторжения России на Украину. Попавшие под санкции финансовые институты могут лишиться доступа к системам типа SWIFT.

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